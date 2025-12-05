La noche del 3 de diciembre, alrededor de las 11:30 p. m., un nuevo atentado volvió a alterar la tranquilidad de la ciudad. El empresario pisqueño Wilfredo Díaz fue víctima de un cuarto ataque consecutivo, esta vez en la parte posterior del negocio familiar, un grifo ubicado en la avenida Las Américas. Según primeras versiones, desconocidos habrían detonado un artefacto explosivo en el garaje del establecimiento, en un hecho que refuerza la hipótesis de un hostigamiento vinculado a presuntos casos de extorsión.

Atentado con explosivos

Díaz, quien ya había denunciado anteriormente amenazas, estaría recibiendo exigencias de hasta 150 mil soles por parte de extorsionadores, de acuerdo con información proporcionada por su entorno cercano.

Este atentado se suma a otros hechos ocurridos en la ciudad, como los recientes ataques con explosivos contra la tienda Omnilife, que sufrió dos detonaciones en menos de tres días, además de episodios similares registrados en viviendas y comercios.

Los vecinos señalan que Pisco atraviesa una escalada delictiva sin precedentes, pues muchas de estas acciones han quedado registradas en cámaras de videovigilancia sin que hasta el momento se reporten personas detenidas por estos hechos.

Tras la explosión en el establecimiento de la familia Díaz, agentes de la Policía y personal de Serenazgo acudieron al lugar para acordonar la zona y recopilar imágenes de cámaras municipales y particulares.

