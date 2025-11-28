La ciudad de Pisco, volvió a experimentar momentos de tensión tras registrarse una nueva detonación en inmediaciones del centro urbano. El hecho ocurrió en una tienda de la marca Omnilife, situada entre las calles Beatita de Humay y Jorge Basadre, donde un artefacto explosivo fue detonado.

Ataque criminal

La explosión alarmó a vecinos y comerciantes, quienes reportaron el estruendo y la presencia de humo en la zona. Se evidenció las lunas rotas y destrozadas en la vereda. Este incidente se suma a otros similares reportados en las últimas semanas.

Efectivos de la Policía Nacional llegaron rápidamente al lugar para acordonar el área e iniciar las diligencias preliminares. Los agentes trabajan en identificar el tipo de artefacto utilizado y las posibles motivaciones detrás de este nuevo ataque. De acuerdo con información preliminar, cámaras de videovigilancia habrían registrado movimientos sospechosos antes y después de la detonación.

