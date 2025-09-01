Un nuevo hecho de violencia estremeció a los iqueños, durante la noche de este fin de semana, cuando a las 9:50 p.m. del sábado, se registró la detonación de un artefacto explosivo en el frontis de una vivienda en la urbanización Santa María, en la letra O.

Ataque explosivo

El estallido causó temor entre los vecinos y dejó daños en la cerámica del patio delantero y en la puerta de fierro del inmueble. Según las primeras indagaciones, el ataque estaría vinculado a un presunto caso de extorsión cometido por extranjeros.

El afectado, contó que mientras descansaba con su pareja escuchó la explosión y al salir no pudo identificar a los responsables. Relató además que su hermano mantiene un conflicto con ciudadanos colombianos relacionado con una deuda tipo “gota a gota”. Incluso, señaló que la semana pasada recibió amenazas directas de desconocidos que le exigían el pago de S/10,000 a cambio de no atentar contra su vida.

Efectivos policiales acudieron al lugar para recabar pruebas y reforzar la seguridad, mientras avanzan las investigaciones que buscan identificar a los autores del atentado y prevenir nuevos hechos de violencia en la zona.

