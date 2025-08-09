La mañana de este viernes, la tranquilidad de la urbanización Santa María, en Ica, se vio interrumpida por un violento incidente protagonizado por un sujeto identificado con las iniciales A.A.P.S., de 49 años, quien, según testigos, presentaba alteraciones mentales.

Prófugo armado

De acuerdo con el reporte policial, al momento de la intervención, el individuo arrojó bloques de ladrillo contra los efectivos, quienes, ante la inminente amenaza y la presunta portación de un arma, realizaron disparos al aire antes de reducirlo. Durante el operativo, el sujeto resultó herido por impactos de bala y fue trasladado enmarrocado al Hospital Regional de Ica en una unidad del SAMU, donde fue atendido. Según versiones extraoficiales, el intervenido sería un licenciado del ejército.

Sin embargo, en un giro inesperado, mientras recibía atención médica, el hombre logró escapar del nosocomio, y hasta el cierre de este informe su paradero era desconocido. Vecinos del sector manifestaron su preocupación, ya que, debido a su estado mental, podría representar un peligro para cualquier persona. Las autoridades continuaban con las labores de búsqueda para dar con él y garantizar la seguridad en la zona.

