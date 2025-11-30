En Pisco, la noche dejó nuevamente una estela de temor. Un fuerte estallido interrumpió la tranquilidad de la Urb. Ballestas, ubicada en el Cercado de Pisco, donde desconocidos detonaron un artefacto explosivo en la fachada de una vivienda, dejando en shock a una familia que, como muchas otras, viene siendo víctima de constantes amenazas y presuntos casos de extorsión. Los vecinos, alarmados por el estruendo, salieron de sus casas temiendo que un nuevo ataque pudiera repetirse en cualquier momento.

Atentados en Pisco

Este hecho no es aislado. En los últimos días se han registrado múltiples atentados contra viviendas, negocios e instituciones, generando una sensación de inseguridad total que crece a diario entre la población.

Hace unos días un artefacto explosivo fue arrojado al frontis de Omnilife, ubicada entre las calles Beatita de Humay y Jorge Basadre. Justo en ese momento, tres jóvenes universitarios pasaban por la zona y lograron ponerse a salvo por segundos, evitando una tragedia que pudo tener consecuencias irreparables para sus vidas. También días atrás un restaurante de comidas en la noche fue objeto de un atentado.

Una vez ocurrido los hechos llegaron efectivos policiales y personal de serenazgo para iniciar las investigaciones, recabando imágenes de cámaras particulares y municipales.

