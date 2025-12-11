En conferencia de prensa desde la Comisaría Sectorial de Pisco, el General PNP Leiby Huamán Daza, jefe de la Región Policial Ica, informó sobre la detención de Jesús Felipe Salguero Ayma (20), alias “Chito”, implicado en ataques con explosivos y extorsiones.

Grave delito

El General detalló que la banda operaba en Pisco, donde exigía hasta 500 mil soles al grifo Granprix en el distrito de San Andrés, los criminales ya habían atentado hasta cinco veces contra el establecimiento.

“Se ha capturado a uno de los delincuentes que participó en el ataque al grifo. Se le hallaron dos dinamitas con fulminante y mecha lenta, 15 municiones de diversos calibres, 50 envoltorios de PBC y un celular que será analizado. Este sujeto está vinculado a hechos de marcaje y extorsión donde ya se detuvo a otros implicados, como ‘Jeremy’ y ‘Loco Vargas’, quienes se encuentran en prisión preventiva, y también habría participado en el sicariato de Elvis Chueca Quispe, alias ‘Cobra’, cerca de Tienda Mass, en El Molino, Pisco”, declaró.

El General PNP también instó a las víctimas de extorsión a denunciar estos hechos:

“Estamos trabajando porque no vamos a permitir que estos delincuentes sigan cometiendo actos criminales. Las denuncias nos ayudan bastante, porque a través del IMEI de los celulares podemos identificar los dispositivos desde donde se realizan las extorsiones y vincular a los implicados con otros delitos”, añadió.

