La violencia criminal no da tregua en la provincia de Pisco. Ayer en la noche, un potente artefacto explosivo volvió a estallar en el grifo Grand Prix, marcando el séptimo atentado consecutivo contra un empresario pisqueño dedicado al expendio de combustible. El nuevo ataque ha generado profunda alarma entre vecinos y trabajadores, quienes una vez más fueron testigos de un hecho que pone en grave riesgo la seguridad pública.

Detonan explosivos

Lo más preocupante de este nuevo atentado es que los explosivos habrían sido arrojados con la clara intención de alcanzar los surtidores de combustible, una acción que pudo desencadenar un incendio de grandes proporciones o una explosión en cadena con consecuencias fatales. Pese a la magnitud del riesgo y la reiteración de los ataques.

Cabe resaltar que la noche del 6 de diciembre se registró un atentado con artefacto explosivo contra el empresario local, convirtiéndose en el sexto ataque consecutivo en su contra. En esa ocasión, los delincuentes dirigieron el artefacto detonante a una vivienda de un familiar ubicada en la urbanización Las Palmeras, generando momentos de pánico entre los habitantes del inmueble y vecinos del sector.

Asimismo, los delincuentes habrían elevado sus exigencias económicas hasta medio millón de soles, agravando el nivel de intimidación al involucrar directamente a la familia como nuevo objetivo de los atentados.

VIDEO RECOMENDADO