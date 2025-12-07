Pisco continúa siendo azotado diariamente por detonaciones de artefactos explosivos en viviendas y establecimientos comerciales, una situación que parece no tener cuándo acabar.

En la madrugada del 6 de diciembre, por quinta vez, un artefacto explosivo fue arrojado contra el grifo Gramprix, ubicado en la av. Las Américas, distrito de San Andrés, causando daños materiales y una profunda preocupación entre los trabajadores. Pese a la iluminación de la zona y la presencia de cámaras de seguridad, los delincuentes lograron concretar el ataque sin ser identificados.

Ataque a empresario

El empresario Wilfredo Díaz, propietario del establecimiento, denunció que viene siendo amedrentado constantemente y teme por su seguridad y la de su familia, luego de sufrir el 5to atentado en una semana. El clima de zozobra se incrementa entre los empleados y vecinos, quienes señalan que la inseguridad se ha vuelto parte de su día a día.

Minutos después, aproximadamente a las 3:22 de la madrugada, otra detonación interrumpió la tranquilidad en la intersección de las calles Mariscal Cáceres y Santa Cruz en el distrito de San Andrés, generando daños materiales en una vivienda.

VIDEO RECOMENDADO