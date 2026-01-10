El Ejecutivo activó este viernes 9 de enero medidas constitucionales excepcionales en la provincia de Pisco, departamento de Ica, ante la escalada de homicidios y extorsiones. El Decreto Supremo N° 004-2026-PCM, publicado en El Peruano, habilita la intervención intensiva de la PNP con apoyo de las Fuerzas Armadas durante dos meses.

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció la creación de la División de Orden Público y Seguridad en Pisco, al mando del coronel PNP Daniel Elías. Según la autoridad policial, esta unidad coordinará con inteligencia criminal y áreas especializadas para recuperar el control territorial en zonas críticas de la provincia.

Durante la vigencia, se suspenden temporalmente derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito, reunión pacífica y seguridad personal. Eventos masivos requieren autorización policial previa, mientras actividades religiosas no concurridas operan sin restricción.

El general PNP Carlos Roque, jefe de la Región Policial Ica, liderará el Comando de Coordinación Operativa Unificada con participación del Ministerio Público, FFAA, Indeci, gobiernos locales y Coresec. Se activarán comités de inteligencia, fiscalización, comunicación y distritales para reducir indicadores delictivos mediante acciones focalizadas.