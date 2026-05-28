La asesora jurídica de Fuerza Popular, Giulliana Loza, afirmó que la agrupación aún no recibe una notificación sobre las denuncias anunciadas por Juntos por el Perú contra miembros del partido fujimorista por el presunto delito de conspiración para la rebelión.

Además, la abogada calificó las acusaciones como “absurdas” y “ridículas”.

Ello por los dichos de Miki Torres en relación a que diversas instancias del país contribuyeron a la vacancia de Pedro Castillo en 2022.

Sin embargo, Loza señaló que evaluarán demandarlos por denuncia calumniosa.