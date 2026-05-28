El Hospital de Especialidades III-1 de la provincia de Sullana, registró un crecimiento exponencial del 84% en la atención de pacientes oncológicos entre enero y mayo de este año, alcanzando la cifra de 1,209 quimioterapias aplicadas, frente a las 655 reportadas en el mismo periodo del año anterior.

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El incremento es el resultado de la puesta en marcha de la nueva Unidad de Mezclas Oncológicas y de un ambiente especialmente acondicionado para la quimioterapia ambulatoria.

El servicio beneficia mensualmente a 150 pacientes con diagnósticos de cáncer de mama, próstata, estómago, cuello uterino, pulmón, linfoma, testicular y colon. Equipado con 8 sillones reclinables para atención simultánea, el esquema ambulatorio permite a los usuarios interactuar en un ambiente cálido y retornar a sus hogares el mismo día.

Por su parte, el médico Javier Carreño Ramírez, coordinador del Programa de Prevención y Control de Cáncer, destacó que el hospital ofrece un soporte integral. Además de la terapia farmacológica sistémica para destruir las células cancerígenas, el equipo médico brinda un acompañamiento psicológico continuo para ayudar al paciente y a su entorno familiar a gestionar el impacto emocional de la enfermedad.

La demanda del servicio oncológico en Sullana ha mostrado un crecimiento de solo 32 quimioterapias realizadas en el año 2023 y 504 en 2024, la cifra ascendió a 1,867 en el año anterior, proyectando un nuevo récord para el cierre del presente periodo.