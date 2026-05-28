El paro continúa. Tras más de dos horas y media de un intenso diálogo, entre los dirigentes de las diferentes juntas de usuarios y agrarios y una comitiva de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), los hombres del campo rechazaron otorgar una tregua y/o levantar el paro que empezó desde las cero horas del lunes 25 de mayo.

“No estamos de acuerdo. Nos dicen que ya está el decreto de urgencia, que ya terminó el Consejo de Ministros y que se va a publicar más tarde, entonces vamos a esperar para tomar conocimiento...ellos (comitiva de la PCM) no son los ejecutivos, son solo emisarios que mandan siempre y no solucionan nada, esperemos leer el decreto y conocer en qué consiste...nosotros nos vamos a mantener firmes, el paro continúa”, declaró el presidente de la Junta de Usuarios del Medio y Bajo Piura, Macario Silva.

En la reunión César Augusto Sierra Sanjinés, secretario de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros informó a los representantes del sector arrocero de la región Piura, que está en análisis para la publicación del decreto de urgencia, que dicta medidas económicas extraordinarias para reactivar la cadena productiva del arroz mediante la adquisición a productores de la agricultura familiar y entrega a población vulnerable y otras medidas.

Además, les informó que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, con la participación de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM, se compromete a canalizar la instalación de una mesa técnica para el trabajo con el fin de establecer estrategias que permitan fortalecer y mejorar la cadena productiva del arroz.

Los anuncios fueron rechazados tajantemente por la mayoría de los dirigentes agrarios, pues aseguran que en otras oportunidades se firman actas, pero nada se concreta.

“Queremos la publicación del decreto de urgencia y analizarlo, además solicitamos nos otorguen un bono Reactiva para los agricultores”, indicaron los hombres del campo.

Los dirigentes hicieron hincapié sobre el costo de la producción del arroz, el cual “está muy por debajo de lo que se permite el margen de ganancia”, viabilizar el pago de los cronogramas de Agrobanco, abordar el tema de los fertilizantes, ya que hay una dependencia directa, definir el precio del arroz en el decreto de urgencia o que se trabaje en la mesa técnica promovida por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riesgo, con acciones claras por parte del Estado.

Por su parte, el gobernador regional, Luis Neyra León, señaló que durante la reunión con el Ejecutivo planteará una serie de medidas para atender las demandas de los agricultores, como la compra de arroz por parte del Estado y la coordinación con países exportadores para regular el ingreso de este producto al mercado peruano.

“Lo que se ha propuesto es que haya una compra de arroz con la finalidad de que esta medida incremente el precio del arroz. Que también, por ejemplo, las Aduanas hagan su trabajo porque está ingresando mucho arroz por contrabando”, declaró el gobernador, Luis Neyra León.