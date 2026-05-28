La exitosa escritora del género juvenil regresa al Perú para presentar “Culpa Vuestra”, el cierre de su exitosa saga Culpables (Montena), que tras una década acompañando el intenso y apasionado romance entre Nick y Noah, nos muestra una versión más madura de sus personajes.

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En esta conversación, Mercedes Ron profundiza en cómo su propia evolución personal se refleja en una historia que ahora abraza la salud mental, la importancia de ir a terapia y la superación de heridas del pasado. Entre el éxito de las adaptaciones cinematográficas y el cariño de sus fans peruanos, la autora española nos recuerda que, aunque el inicio sea conflictivo, el amor verdadero debe ser siempre un lugar seguro.

“Siento que el libro llega en el momento indicado. Ahora ellos están casados y tienen un bebé; aunque son muy jóvenes, yo necesitaba que pasaran estos diez años en mi propia vida para poder afrontar este libro. Las fans también necesitaban esa espera para valorar y disfrutar más el cierre”, comenta Mercedes a Correo.

¿Qué crees que tiene la historia de “Culpables” que conecta con lectores jóvenes de tantos países?

Creo que es ese amor-odio entre Nick y Noah que evoluciona a un amor muy intenso; es el primer amor de ambos y lo viven con mucha pasión. Además, el entorno de la familia Leister, con su dinero y lujos, permite vivir cosas que una chica normal no vive en su día a día, como las carreras ilegales o las peleas. Pero, sobre todo, lo que engancha es ver cómo atraviesan juntos todos los baches del camino.

​¿Cuál es el mensaje de este cuarto libro?

El mensaje es quererse bien, trabajarse uno mismo y encontrar un equilibrio. Han pasado diez años desde el primer libro y mi propia madurez se ve reflejada en la historia. He querido darle mucha importancia a la salud mental, a trabajar las heridas del pasado y normalizar el ir a terapia; nuestra generación ya no tiene vergüenza de hablar de que va al psicólogo.

En redes sociales los fans suelen defender a los personajes, incluso cuando se equivocan. ¿Qué te hace sentir ese tipo de reacciones?

Lo especial de los libros es que podemos meternos en la mente de ambos [personajes]. Al leer los capítulos de Nick entiendes de dónde viene su miedo o su frustración, algo que en la vida real es difícil porque no puedes entrar en la cabeza de los demás. Por eso los lectores empatizan tanto: entienden que sus errores no pasan porque sí, sino que tienen una lógica.

Después de todo lo que has escrito en esta saga, ¿qué sientes que has aprendido tú sobre el amor?

He aprendido que el amor no tiene que doler. El amor debe ser un lugar seguro que aporte estabilidad y seguridad. Nick y Noah pasan por momentos difíciles, pero demuestran que, si hay ganas y se trabaja tanto individualmente como en pareja, se puede lograr ese equilibrio incluso si el inicio fue conflictivo.

Hay quienes critican que estas historias “romantizan” demasiado la vida. ¿Qué opinas de esa perspectiva?

La vida tiene altibajos y quien diga que es un camino de rosas no dice la verdad. Mis libros muestran que hay circunstancias que escapan de nuestro control y que impactan en cómo actuamos. Lo importante es ser consciente de los errores, pedir perdón desde el respeto y crecer en la misma dirección que la persona que tienes al lado.

¿Qué temas te gustaría explorar ahora que estás escribiendo nuevos proyectos?

Siempre voy a escribir literatura juvenil porque me encanta, aunque me gusta alternar con personajes más adultos. Ahora estoy muy influenciada por todo lo que he conocido del mundo audiovisual y el proceso de creación de películas; mi próximo libro irá un poco en esa dirección.





Mercedes Ron, escritora

Comenzó subiendo sus historias a Wattpad, donde más de cincuenta millones de lectores se engancharon con sus libros. Entre sus éxitos se encuentran las sagas Enfrentados y Dímelo, que consolidaron a la autora como un referente de la literatura romántica juvenil.

33 años de edad tiene la autora nacida en Argentina.

2017 publicó con el sello Montena su saga Culpables.

2023 adapta sus libros a películas con Prime Video.

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