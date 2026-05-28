Roberto Sánchez afirmó que, en un eventual gobierno, mantendrá a Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), luego de conversar con su equipo económico y con el expresidente Pedro Castillo.

El aspirante a la presidencia, desde la ciudad de Pucallpa (Ucayali), destacó la importancia de preservar la autonomía del BCR, liderado por Velarde desde el 2006.

“Nosotros hemos dicho y hemos dialogado con el equipo económico, con el propio del presidente Castillo, y hemos reafirmado y afianzado su continuidad”, manifestó a RPP.

Sánchez, quien en un primer momento criticó la permanencia de Velarde, indicó que podría reunirse con el presidente del BCRP en la fase final de la contienda electoral.

“Evidentemente, nos falta dialogar, ¿no? Y respetuosamente lo haremos. Creo que no hay que esperar al 28. Muy bien podemos hablar mucho antes con la mayor vocación democrática”, refirió.

Además, Roberto Sánchez solicitó que se investigue al sujeto armado que fue detenido durante su mitin en la ciudad de Huaral.

“No me parece un acto normal que una persona esté aparentemente con alcohol o en estado etílico, y con arma y con balas”, manifestó.

El candidato al sillón presidencial indicó que la Policía y demás fuerzas del orden deben tomar previsiones para que hechos similares no vuelvan a ocurrir.

“Tampoco voy a ser alarmista, pero hay que tomar previsión. Felizmente, las personas se dieron cuenta, reaccionaron, lo redujeron…”, señaló.