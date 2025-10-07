Agentes de la División de Investigación Criminal de Trujillo detuvieron a Jyhim Fredy Espínola Blas (35), alias “Gordo Pocho”, y Junior Elmer Otiniano Ruiz (38), apodado “Pompín”, durante un operativo realizado en el distrito de El Porvenir.

Ambos fueron atrapados cuando se movilizaban en un vehículo por la intersección de las calles Sucre con San Luis. Durante el registro personal y vehicular se encontraron seis municiones calibre 9 milímetros, 13 fulminantes y dos celulares.

La Policía informó que alias “Gordo Pocho” tiene antecedentes por extorsión, robo agravado y sicariato. Incluso, el 21 de agosto pasado, también cayó en posesión de un celular desde donde se exigía el pago de S/ 20 mil a una comerciante. Sobre “Pompín”, asimismo, se informó que es un presunto integrante de la banda criminal “Pulpos NJ”.

El caso fue comunicado a la Fiscalía Provincial de Flagrancia de La Libertad, a cargo de Carolan Cango Miranda, para las diligencias de ley.