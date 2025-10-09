El arma que usó el menor de 16 años de iniciales A.H.N.V. para asesinar a un padre de familia y a su hijo de 15 años en la provincia de Otuzco le pertenece a un policía en actividad. Así lo confirmó el jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de La Libertad, coronel Johnny Huamán, quien indicó que ya investigan cómo es que esta pistola fue a parar a manos de este adolescente.

Investigaciones

Como informó Correo, la madrugada del martes, el homicida ingresó a la vivienda de sus víctimas situada en el barrio Ermita. Tras divisar a Elmer Rosas Pérez (57), le disparó a quemarropa. Luego, acribilló al menor E.J.R.R. (15).

El accionar criminal del ahora detenido no quedó ahí, pues también le disparó a Fiorella Flores, pareja de Elmer, que quedó herida. Además, antes de fugar, se llevó la motocicleta que sus víctimas guardaban en su casa.

El coronel PNP Johnny Huamán confirmó que tras su detención, el adolescente de 16 años confesó el crimen. “Él refiere que le han entregado el arma, que solamente quiso sustraer la motocicleta y disparó”, indicó.

Agregó que otro punto que ha llamado la atención es que la pistola con la que asesinaron a padre e hijo le pertenece a un policía en actividad.

“Se ha descubierto que esta arma de fuego es propiedad de un efectivo policial que trabaja en Chiclayo. Se viene realizando la trazabilidad del arma puesto que no existe denuncia ni por pérdida ni por robo de arma. Esto significará otra investigación muy diferente al homicidio y robo que ocurrió en Otuzco”, aseveró.

Además, dijo que investigan si la pistola “se encuentra involucrada también en otros hechos de sangre en la región La Libertad”.

Esto luego de que minutos después del doble asesinato, en el mismo barrio Emita, María Reyes Castro, trabajadora de limpieza pública, fue baleada porque se resistió al robo de su celular. Se investiga si el menor también está involucrado en este ataque.