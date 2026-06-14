El alcalde de Tacna Pascual Güisa Bravo defendió la intención del municipio de que el mercado mayorista en el exfundo Chololo sea construido bajo la modalidad de proyecto por activos propuesta por el consorcio San Pedro.

Indicó que quienes se oponen lo hacen por desconocimiento total ya que esta obra no le va a costar un sol a la municipalidad, solo se le va a entregar durante 30 años la administración al consorcio y luego las instalaciones volverán a la administración de la comuna.

Municipio obtendrá ingresos

Alegó que no existe un municipio que sea buen administrador en este tipo de negocios y como ejemplo están los mercados de la ciudad. Las municipalidades, dijo, invierten el dinero de la población y al final se termina privatizando y no de la mejor manera.

Remarcó que cualquier persona puede ingresar como socio al consorcio y que incluso después de presentarse formalmente el proyecto habrá 60 días para que se pueda mejorar la propuesta.

Inversión de más de $ 29 millones

Guisa Bravo resaltó que la municipalidad va a obtener ingresos sin haber invertido un sol a través de dicha modalidad para la construcción de dicho mercado.

Cabe anotar que la inversión estimada en la ejecución del proyecto de nuevo mercado mayorista es superior a los 29 millones de dólares.