El clima de violencia en la provincia de Pataz sigue alcanzando niveles alarmantes. La tarde del último martes, un joven padre de familia, natural de la provincia de Virú, fue hallado muerto en medio de la carretera en el sector Casa Verde.

El cadáver de Luis Roiber Cruz Ramos (27) presentaba varios impactos de bala y la Policía presume que criminales vinculados a mineros ilegales acabaron con su vida.

DOLOR

De acuerdo a la versión de los parientes de la víctima mortal, hace dos semanas se despidió de ellos, pues decidió viajar a Pataz para buscar trabajo en la minería; sin embargo, lo que encontró fue una sangrienta muerte.

El crimen se perpetró en el sector Casa Verde del anexo de Pueblo Nuevo, zona conocida por los reiterados enfrentamientos entre bandas dedicadas a la extracción ilegal de oro.

Según el informe de los peritos de la Policía, Luis Cruz presentaba tres impactos de bala: dos en el cuerpo y uno en la cabeza.

Se supo que Luis Cruz ya habría estado laborando de manera esporádica en labores mineras, pero con tan mala suerte que se vio envuelto en una disputa entre organizaciones criminales que pugnan por el dominio de los yacimientos de oro. .

Esto sucede a pesar de que la provincia de Pataz se encuentra en estado de emergencia y se ha decretado el toque de queda desde las 10 p.m. hasta las 5 a.m.