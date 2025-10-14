Una banda de extorsionadores continúa sembrando el terror en el sector transporte y la mañana del lunes, en Trujillo, abordaron un microbús de la empresa Esperanza Express y amenazaron de muerte a uno de sus conductores.

AMENAZAS

Este nuevo incidente criminal ocurrió la mañana del lunes cuando facinerosos se habrían hecho pasar como pasajeros. Los malhechores abordaron la unidad vehicular a la altura del óvalo Mochica, en Trujillo, pero cuando se encontraban por inmediaciones del sexto paradero en el centro poblado El Milagro, en Huanchaco, le advirtieron al conductor que si los directivos de la empresa no se alinean atentarán contra su integridad física.

Tras este nuevo amedrentamiento, el conductor dio aviso a sus compañeros a través de un grupo de WhatsApp y escribió lo siguiente: “me acaban de amenazar a matarme para que la empresa no se pone al día. Dos muchachos subieron en el óvalo Mochica y bajaron acá en Romer (exfábrica en El Milagro)”.

De acuerdo a fuentes de esta empresa que cubre la ruta El Milagro-La Esperanza-Trujillo-Víctor Larco y viceversa, criminales les estarían exigiendo el pago de 50 mil soles y así puedan operar con tranquilidad.

RESGUARDO

Esta mañana, cuatro unidades motorizadas de la Policía Nacional llegaron hasta el terminal de la mencionada empresa, que se ubica en el sector 10 de El Milagro, para resguardarlos a las unidades en parte de su recorrido. Sin embargo, los trabajadores manifestaron que igual sienten temor.

“Pedimos seguridad y que arreglen esta situación que estamos viviendo. Estamos con temor”, indicó uno de los conductores.

También llegaron efectivos de la comisaría El Milagro y Escuadrón de Emergencia Norte.