Extorsionadores sembraron el terror la mañana de hoy, lunes, cuando atacaron a balazos a un microbús que trasladaba pasajeros por el centro poblado El Milagro, en el distrito de Huanchaco, Trujillo.

Este nuevo hecho criminal ocurrió a las 6:30 de la mañana en la avenida Miguel Grau. De acuerdo a información policial, el vehículo, afiliado a la empresa de transportes Esperanza Express, iniciaba su recorrido cuando dos delincuentes en motocicleta lo interceptaron y dispararon.

La unidad recibió cuatro impactos de bala, dos en el parabrisas y dos más en la puerta por donde sube el conductor. En el vehículo iban escolares y también adultos que se dirigían a sus centros de labores. Por suerte, ningún pasajero resultó herido.

Tras el ataque, el chofer del microbús se dirigió a la dependencia policial de la zona para asentar la denuncia.

Este es el segundo atentado que sufre un vehículo de la empresa Esperanza Express en lo que va del año. El 17 de marzo, delincuentes balearon una unidad en inmediaciones del mercado Corazón de Jesús, en el centro poblado El Milagro.

Para la Policía, ambos ataques estarían relacionadas con el cobro de cupos a transportistas.

Además, el atentado se da en medio de las protestas en Lima por el asesinato de choferes a manos de extorsionadores.