La campaña electoral para los comicios del próximo año se calienta cada vez más. El excongresista Jorge del Castillo, quien ya oficializó su precandidatura a la presidencia de la República por el Partido Aprista Peruano (PAP), estuvo ayer en Trujillo y lanzó duras críticas contra el exgobernador de la región La Libertad y líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña Peralta.

Dijo que saludaba al pueblo liberteño porque con la renuncia de César Acuña al cargo de gobernador “se ha liberado de un incompetente” y deja abierta la posibilidad de recuperar Trujillo de APP.

SE TERMINÓ

“Se acabó la era de Acuña, se acabó la plata como cancha. Que le sirva a él si quiere, pero que no siga engañando al pueblo. El Apra le enseñó al pueblo derechos, justicia social, salir de la opresión, hasta que vino gente que no tiene esos principios y sus objetivos son otros. Solo quieren llegar al gobierno para beneficiarse”, manifestó.

Jorge del Castillo recordó que hace un tiempo visitó Trujillo y participó de un mitin en la plaza de armas donde se debatían propuestas de un plan de gobierno.

“Pero en otra plaza, un poco más allá, el señor César Acuña también hacía su mitin, pero no había ningún discurso, solo repartían licuadoras, planchas y cocinas. Así ha mantenido engatusado al pueblo trujillano por más de 20 años”, resaltó.

En ese sentido, el aprista volvió a expresar: “Saludo al pueblo liberteño que se ha liberado de una rémora. Yo no sé con qué cara piensa ser presidente de la República. No va a llegar para nada, lo vamos a barrer a Acuña”, enfatizó.

REPARTIJA

Jorge del Castillo pidió a los ciudadanos permanecer atentos a los que pueda suceder con la “repartija” en el gobierno del presidente José Jerí.

“Creo que él (José Jerí) tiene una oportunidad de trascender y de pensar en grande, pero también tiene la enorme tentación de aquellos que sustentaron durante dos años el gobierno de Dina Boluarte. Ahora vamos a ver qué costo representa eso, si son puestos y cargos. No más politiqueros que entran para decir yo me agarro esos jueces y estos fiscales; designo al contralor y al defensor del pueblo. Es decir, se agarran el Estado y eso tiene que terminar”, acotó.