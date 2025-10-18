La parlamentaria Ruth Luque Ibarra informó ayer que solicitará a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República que se cite a los funcionarios de las gerencias de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada de las diferentes regiones del país, entre ellas La Libertad, en las que presuntamente se adjudicaron millonarios proyectos a través de la modalidad de Obras por Impuestos (OXI) a empresas denominadas “cascarón” o de “fachada”.

Dijo que la citación también será ampliada para los representantes de las empresas, para que en una sesión de manera directa se pueda tocar este tema de forma amplia y detallada. “Yo voy a formalizar el pedido por escrito”, agregó la legisladora.

FISCALÍA

Ruth Luque indicó que la investigación que inicie la Comisión de Fiscalización será paralela a la que solicitó que realice la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Según la legisladora, investigaciones periodísticas habrían revelado que durante el gobierno de la vacada presidenta Dina Boluarte Zegarra se entregaron, presuntamente, S/ 6,270 millones bajo la modalidad de obras por impuestos a empresas denominadas “cascarón”; es decir, que no registran trabajadores en planilla, operan en bodegas o tienen direcciones que no existen.

En ese periodo, en la región La Libertad, seis empresas supuestamente de “fachada” se han adjudicado nueve proyectos por S/ 275 millones.

“Acá hay un problema de quién asume la responsabilidad, porque nadie quiere asumirla. Pero si uno lo mira en términos legales, el gobierno local o regional tiene responsabilidad, porque Proinversión pone la lista de las empresas, que se supone ya pasaron una primera revisión, y el gobierno local escoge de esa nómina”, manifestó la legisladora.

DETALLADO

Cabe indicar que estos presuntos hechos irregulares en la adjudicación de obras por impuestos fueron revelados en un amplio informe del portal periodístico El Foco.

Se informó que Cusco lidera el ranking de regiones con más proyectos OXI con 35 adjudicaciones que suman S/ 74 millones. Sigue Ica con 16 proyectos, pero con un monto mayor: S/ 939 millones. El tercer lugar lo ocupa Cajamarca con 15 obras valorizadas en S/ 76 millones. El cuarto y quinto lugar son de Tacna y Arequipa, con 11 proyectos cada uno, por S/ 285 y S/ 188 millones, respectivamente. La Libertad acumula nueve proyectos por S/ 275 millones.