El alcalde de Víctor Larco, Enrique León Clement, calificó de “mentiroso” al burgomaestre de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, por atribuirle a su comuna la responsabilidad de que en La Encalada de El Golf funcionen centros de diversión.

León Clement aseguró que estos locales abren sus puertas porque la comuna de Trujillo se resistiría a derogar una ordenanza que permitiría abrir sus puertas a estos establecimientos.

“Le digo, Reyna deroga la 044-2022. Te lo he dicho, una, dos, tres veces. Acá está el documento. Para los que no saben, Mario Reyna es el alcalde de Trujillo”, indicó el burgomaestre de Víctor Larco.

Enrique León tildó de “mentiroso” a su homólogo Reyna Rodríguez.

“Catalogo a Reyna como un mentiroso y ahora voy a explicar por qué. Que vea bien, este es el mensaje que le mando como alcalde de Víctor Larco: ‘señor Reyna, usted es mentiroso, no debe pretender, de ninguna manera, sustentar la poca capacidad de poder derogar (la ordenanza) con infundios, mentiroso, así de simple’”, dijo.