Los municipios de Trujillo y de Víctor Larco están enfrentados por el funcionamiento de las discotecas en la urbanización La Encalada de El Golf. Las discrepancias entre ambas comunas iniciaron luego de que la discoteca NIA Club se incendiara el último sábado.
Se pelotean
Tras el siniestro, que dejó pérdidas materiales, el alcalde de Trujillo, Mario Reyna, reveló que el sistema contra incendios de dicho establecimiento falló, tras no activarse los rociadores de agua, ni los detectaron de humo.
“Cómo es que se ha autorizado a esa discoteca, ese certificado ITSE (Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones) cómo es que ha pasado”, dijo.
También agregó que vecinos del distrito de Víctor Larco se comunican con él para quejarse porque los locales de diversión funcionan hasta 7 de la mañana. “¿Por qué estos locales, prácticamente, funcionan toda la noche?”, se preguntó.
RESPONDE
La Municipalidad Distrital de Víctor Larco lamentó lo sucedido y precisó que este establecimiento se encontraba cerrado de manera temporal, luego que personal de Defensa Civil habría encontrado deficiencias que no cumplieron con subsanar.
“Se deja constancia que NIA Club procedió a reabrir sin nuestro consentimiento, situación que será materia de denuncia penal por parte de nuestra procuraduría”, indicaron en un comunicado.
Precisaron que la discoteca funciona gracias a una ordenanza dictada por el municipio de Trujillo. “Desde hace bastante tiempo se le ha pedido al alcalde de Trujillo, Mario Reyna, proceda a derogar la Ordenanza Municipal 044-2022-MPT por generar bastantes inconvenientes a nuestros vecinos, sin embargo, hasta la fecha, hace caso omiso”, indicó.
Según el municipio larquense, esta norma edil permite el desarrollo comercial en el sector La Encalada de El Golf, en donde funcionan varios centros de entretenimiento nocturnos.
