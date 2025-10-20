Mediante disposición N° 2, en el caso de la carpeta fiscal N° 390-2024, la Fiscalía de La Nación resolvió no promover investigación preliminar contra Luiginio Pilotto Carreño, vicecontralor de Gestión Estratégica, Integridad y Control de la Contraloría General de la República (CGR), por haber designado a William León Huertas como Gerente Regional de Control de La Libertad.

En consecuencia, fue archivada la denuncia que interpuso el presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Cívica de Defensa de los Intereses del Estado, Manuel Ruiz Briones, contra Luiginio Pilotto por firmar la resolución N° 686-2024, con la que designó a William León en el máximo puesto de la Contraloría en este departamento.

Asimismo, se archivó la denuncia contra William León por haber aceptado el cargo, a pesar de que, según el denunciante, no cumpliría con la experiencia laboral ni la formación profesional en materia de fiscalización y control gubernamental.

Otro punto que se le cuestionaba al ahora exjefe de la Contraloría eran sus presuntos nexos con el exgobernador de la región La Libertad, César Acuña Peralta. Esto, supuestamente, ponía en tela de juicio su independencia.

ARGUMENTOS

Sin embargo, en la parte del examen del caso, la Fiscalía de la Nación sostiene que no existe ningún riesgo general ni específico; tampoco antecedentes penales ni policiales que descalifiquen a William León. Además, no reporta ninguna sanción por malas prácticas en su labor de abogado.

“De otro lado, el hecho de que William León Huertas hubiera trabajado para el Gobierno Regional de La Libertad o tenga vinculación con el ciudadano César Acuña Peralta o con el partido Alianza Para el Progreso, en modo alguno lo inhabilitada para ser designado en cargo público de confianza”, se lee en documento que es firmado por la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela.

CONTRADICCIÓN

Sin embargo, resulta contradictorio que a pesar de los resuelto por la La Fiscalía, la Contraloría General de la República haya decidido destituir a William León Huertas del cargo de Gerente Regional de Control de La Libertad. Su salida fue oficializada mediante la Resolución N° 452-2025.

La decisión la tomó La Contraloría dos semanas después de que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) allanara las oficinas del órgano de control por una presunta inacción para investigar supuestos actos de corrupción en el Procompite 2023, que estaba a cargo del la Gerencia de Producción del Gobierno Regional de La Libertad.