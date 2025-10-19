Terremoto. Al parecer, la Contraloría General de la República ha decidido remover a la mayoría de sus cuadros en la región La Libertad, pues no solo se destituyó a William León Huertas del cargo de gerente regional de Control de La Libertad, sino que también se retiró de sus puestos a 14 jefes del Órgano de Control Institucional de diferentes entidades públicas.

La Resolución de Contraloría N° 453-2025-CG, mediante la cual se dispone dar por terminada la designación de los jefes de OCI, fue publicada el último viernes en el Diario Oficial El Peruano. Se presume que los titulares de cada una de esas jefaturas fueron propuestos por William León después de que asumiera la jefatura del órgano de control en La Libertad, en noviembre de 2024.

VUELAN CABEZAS

Como se informó en la edición de ayer, William León Huertas, a quien siempre se le cuestionó su vínculo con César Acuña Peralta, líder de Alianza para el Progreso (APP), fue separado del cargo mediante Resolución N° 452-2025.

La decisión la tomó la Contraloría dos semanas después de que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) allanara las oficinas del órgano de control por una presunta inacción para investigar supuestos actos de corrupción en el Procompite 2023, que estaba a cargo de la Gerencia de Producción del Gobierno Regional de La Libertad.

El caso es bastante delicado e, incluso, el exgerente de Producción del GORE, Juan José Fort Cabrera, ya es investigado por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de cohecho. Empresarios denunciaron que se les pedía hasta S/25 mil para favorecerlos con el cofinanciamiento de sus proyectos productivos.

Sin embargo, la Contraloría no habría procedido con diligencia en la investigación de este caso y ese presunto favorecimiento a funcionarios del GORE también habría sido el causante de que se les retire la confianza a los 14 jefes de OCI propuestos por William León.

Se trata de Sixto Sacramento Rojas (Gerencia Regional de Educación de La Libertad), Sandra Ruiz Castañeda (Gerencia Regional de Salud), Juan Aguinaga Caballero (Gobierno Regional de La Libertad), Jorge Galarreta Moreno (Hospital Regional Docente de Trujillo), Lady Siu Hidalgo (Municipalidad Provincial de Ascope).

También salieron Eduardo Betancourt Suárez (Municipalidad Provincial de Chepén), Martha Yupanqui Rodríguez (Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión), Lady Esparza Velásquez (Municipalidad Provincial de Trujillo), Dany Briceño Toribio (Proyecto Especial Chavimochic), Hugo Padilla Estela (Sedalib), Carlos Roncal Vásquez (Universidad Nacional de Trujillo).

Completan la nómina Nancy Cobian Saldaña (Municipalidad Distrital de La Esperanza), Amado Vargas Alcántara (Municipalidad Distrital de Víctor Larco) y Wilfredo Guevara Díaz (Municipalidad Provincial de Julcán).