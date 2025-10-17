La Contraloría General de la República dio por concluida la designación de William León Huertas como Gerente Regional de Control de La Libertad, cargo que ocupaba desde noviembre de 2024.
La medida fue oficializada mediante una resolución emitida el 16 de octubre.
“Dar por concluida, a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, la designación del señor William León Huertas, en el cargo de confianza de Gerente Regional de Control de la Gerencia Regional de Control de La Libertad, de la Contraloría General de la República”, se lee en el documento.
