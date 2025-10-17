Desempeñar el cargo de gerente general del Gobierno Regional de La Libertad es una tarea que exige permanecer concentrado plenamente en el trabajo y no estar contando los días para renunciar y sumarse a una campaña electoral que cada vez demandará más tiempo.

Eso es lo que opina Edy Camacho Barreto, consejera regional por la provincia de Virú. Por eso, ayer pidió a Martín Namay Valderrama, titular del pliego en el GORE, que presente de una vez su renuncia al cargo y no espere hasta diciembre.

“El pedido para que el señor (Martín Namay) salga no es de ahora. Si están asegurando que ya se va, que solo estará un tiempo más, es probable que sea porque no se siente trabajando cómodo con la nueva gobernadora (Joana Cabrera). Además, él es parte de una gestión de alguien que ya renunció (César Acuña) y creo que también tiene que poner su cargo a disposición”, comentó.

SIN RESULTADOS

Otro punto que cuestionó la consejera es que la gestión de Martín Namay no ha dado los resultados positivos esperados. “No podemos decir que es un excelente gerente. Siempre se ha pedido su salida, pero lo han mantenido ahí porque gozaba de la confianza del [ahora] exgobernador. Creo que debería irse también”, recalcó

Cabe indicar que fue el vicegobernador Ever Cadenillas Coronel el que confirmó que el Martín Namay solo trabajará en la nueva gestión de Joana Cabrera Pimentel por unos meses más.

No obstante, el gerente general aún no se ha pronunciado sobre su futuro inmediato.

QUERELLA

De otro lado, Edy Camacho se pronunció sobre la querella por difamación que le ha interpuesto el gerente regional de Educación, Martín Camacho, y que ya ha sido admitida por el Poder Judicial.

“Mira, él (Martín Camacho) puede denunciar, cualquiera lo puede hacer. El hecho de que la querella se admita no significa que uno ya es responsable. Al contrario, en el desarrollo de la investigación vamos a presentar las pruebas respectivas y en función a ello no vaya a ser que el que salga perjudicado sea el denunciante”, manifestó.

En este punto es importante mencionar que Martín Camacho también comprendió en la querella por difamación a los consejeros Robert De La Cruz (Trujillo), Frank Solórzano (Pataz), Nancy Puitiza (Bolívar).

Según alegó en su denuncia Martín Camacho, los aludidos consejeros aseguraron que los grados académicos que ostenta, expedidos por el Instituto Superior Pedagógico Privado Virgen de la Puerta, eran falsos.