El gerente general del Gobierno Regional de La Libertad, Martín Namay Valderrama, dejaría el cargo para meterse de lleno en la campaña presidencial que ha emprendido el fundador del partido Alianza para el Progreso (APP), César Acuña Peralta.

Se va

El vicegobernador Ever Cadenillas Coronel confirmó que el funcionario solo trabajará en la nueva gestión de Joana Cabrera Pimentel por unos meses.

“Es de voz pública que el gerente general nos va a acompañar una parte de tiempo nada más y sobre esa base, él también va a partir a acompañar al ingeniero César Acuña”, aseguró.

Fuentes de Correo en el Gobierno Regional de La Libertad agregaron que Martín Namay terminaría el año y, en enero de 2026, renunciaría para impulsar la postulación del líder de APP.

Esta no sería la primera vez que un funcionario de confianza deja el cargo para apoyar la campaña apepista. En enero de 2016, Manuel Llempén Coronel se fue de la Gerencia General de la Región para impulsar la primera postulación presidencial de Acuña, quien declinó al gobierno regional en octubre de 2015.

Luego, en 2017, Llempén postuló al Gobierno Regional y ganó los comicios. Ahora, en el caso de Namay, Acuña ya lo ha oficializado en diversos eventos partidarios como su “gallo” para las próximas elecciones regionales.

Responderán

Para conocer sobre la continuidad de los funcionarios, el Consejo Regional de La Libertad citó a la gobernadora Joana Cabrera Pimentel y al vicegobernador Ever Cadenillas Coronel.

La presidenta del legislativo liberteño, Lorena Carranza, confirmó que los miembros del ejecutivo deberán asistir al pleno en 15 días. Esto porque ambos integrantes recién asumieron funciones tras la renuncia de Acuña el 13 de octubre. Ese tiempo, según consideró, sería suficiente para que se acentúen en el cargo y evalúen a todos los gerentes y subgerentes.

Además, en la última sesión ordinaria, el consejero por la provincia de Pataz Luis Rodríguez Ponce solicitó que la gobernadora y el vicegobernador también informen los resultados de cada uno de los funcionarios. Esto porque, a dos meses y medio para terminar el año, el Gobierno Regional de La Libertad solo ha invertido el 58.4% de su presupuesto destinado para obras, según información oficial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Una cosa es ejecutar el presupuesto y otra cosas es la eficiencia y eficacia que pueda haber en la gestión”, aseveró Rodríguez.

Evaluación

Joana Cabrera confirmó que todos los gerentes pusieron su cargo a disposición y están en evaluación. “Ya tenemos un cronograma (de reuniones). Habrá una primera reunión con todos los gerentes, una reunión general, y luego iremos avanzando gerencia por gerencia, a paso acelerado, para evaluar en qué estamos, cuáles son nuestros resultados y cuál es el plan y nuestros retos para los próximos meses”, afirmó.