El Sexto Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de La Libertad admitió a trámite la querella por el presunto delito de difamación que presentó el gerente regional de Educación, Martín Camacho, contra los consejeros regionales Robert De La Cruz, Frank Solórzano, Nancy Puitiza y Edy Camacho.

La resolución judicial también emplazó a los denunciados a “absolver el escrito de querella” y ofrecer medios probatorios en un plazo de cinco días hábiles. Luego, se citará a audiencia.

Según Martín Camacho, los consejeros, el 10 de agosto de 2023, aseguraron que los grados académicos que ostenta, expedidos por el Instituto Superior Pedagógico Privado Virgen de la Puerta, eran falsos.

Los títulos que cuestionaron fueron los de profesor de educación técnica en la especialidad de Computación e Informática y de profesor de educación secundaria en la especialidad de Matemáticas.