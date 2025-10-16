Cientos de trujillanos se movilizaron la tarde de ayer por las principales calles del Centro Histórico de Trujillo en rechazo a los actos de corrupción denunciados en todos los niveles de gobierno y el incremento de la inseguridad ciudadana.

En la capital de La Libertad, la convocatoria estuvo a cargo del colectivo Juventud Trujillana. Los protestantes se concentraron en la Plazuela El Recreo. Luego, recorrieron la avenida España, el jirón Pizarro y llegaron hasta la plaza mayor.

Entre los pedidos figuraron exigir leyes y acciones efectivas contra la delincuencia, extorsión y el sicariato, así como solicitar una mesa de diálogo con el Ministerio del Interior y los congresistas liberteños. También manifestaron su “descontento con la gestión del gobierno regional saliente, por su inacción ante esta crisis”.