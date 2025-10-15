El alcalde de la Municipalidad Provincial de Pataz (MPP), Aldo Carlos Mariños, denunció que delincuentes lo amenazan de muerte a través de mensajes que le envían a su celular. Esto en represalia porque se reunió, la noche del último domingo, con el presidente José Jerí y, luego, anunció que no participaría de la marcha en contra del mandatario, convocada para hoy por miembros de la denominada Generación Z.

VER MÁS: Uso de drogas en escolares crece 4.7% en La Libertad

Denuncia

A través de su página de Facebook, el burgomaestre difundió un audio en donde lo insultan y le dicen que lo asesinarán. También denunció que inescrupulosos lo suplantaron y bloquearon sus celulares.

“Hoy quiero denunciar que desadaptados, delincuentes, han bloqueado mis números de teléfono; es decir, han falseado mi identidad para, en cierto modo, transgredir la norma, transgredir la ley, lo cual rechazo. No contentos con ello, he recibido, de hackers, amenazas de muerte. A ellos les digo: ‘Los espero donde quieran a ustedes. Ustedes no van a poner la fecha de vencimiento (muerte), el único que pone la fecha de vencimiento es Dios’”, indicó.

Aldo Carlos Mariños consideró que detrás de las intimidaciones estarían grupos violentistas que participarán en la movilización de hoy. “A ustedes, que se creen los valientes, por qué no van solos (a la marcha) y hacen sus fechorías, y no hacen quedar mal a gente que sale a luchar pacíficamente, a gente que busca la reivindicación de los pueblos, a gente que ya no quiere más asesinatos en las calles, a gente que ya no quiere más secuestros”, acotó.

Plazo

En redes sociales, un grupo denominado MSP – Brigada de Inteligencia le dio 24 horas de plazo al alcalde para que regrese a Pataz a cumplir con sus labores municipales. De lo contrario, indican que tomarían acciones.

“Quien traiciona a nuestros hermanos no merece estar en nuestra tierra (Lima). Si usted no se presenta en Pataz, consideraremos que ha desertado. La brigada actuará con la fuerza necesaria para exponer su traición y garantizar que las consecuencias sean irreversibles”, indican los hackers.

De malas

Las agresiones a Aldo Carlos Mariños iniciaron la noche del domingo en la Plaza San Martín de Lima, cuando el burgomaestre daba detalles de su reunión con el presidente. Ese día, un grupo de jóvenes golpeó a los ronderos que lo acompañaban y obligaron a la comitiva liberteña a abandonar el lugar.