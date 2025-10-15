El uso de drogas en escolares de la región La Libertad creció en 4.7%, así revela los resultados del Estudio Nacional de Consumo de Droga que se realizó en estudiantes de secundaria el año pasado.

VER MÁS: Colectivos juveniles protestarán pidiendo seguridad en Trujillo

José Eduardo Cruz Díaz, subdirector de Prevención del Consumo de Drogas de DEVIDA, expuso los resultados en el Salón Consistorial de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT).

El estudio encuestó a 2,288 estudiantes de 22 instituciones educativas públicas y privadas, representando una población de 115,133 escolares de secundaria. Destaca que el alcohol sigue siendo la droga legal más consumida, seguida por el cigarrillo electrónico (13%) y el tabaco tradicional (11.6%). Esta fue la primera vez que se midió el uso del cigarrillo electrónico o vapeo en los adolescentes liberteños.

Se identificó que la marihuana sigue siendo la sustancia ilegal de mayor consumo, que un 8.8% de escolares que la han probado alguna vez en su vida y un 4.3% la consumieron en el último año. Además, 8,541 estudiantes declararon haber usado alguna droga ilegal durante el año 2024, evidenciando un incremento del 4.7% en comparación con estudios anteriores.

El informe también revela que la edad promedio de inicio del consumo de alcohol y marihuana es 13 años, y que el 21.4% de los escolares ha observado intercambio de drogas dentro de sus instituciones educativas, mientras que el 18.5% lo ha visto en sus alrededores.