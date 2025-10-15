Gestiones ediles de la región se ubican en el puesto 15 del ranking nacional, mientras gobierno regional se encuentra en los últimos lugares.
Entre enero y setiembre de este año, las municipalidades de la región se ubicaron en el décimo quinto lugar del ranking nacional de inversión pública a nivel de gobiernos locales, con un monto ejecutado de S/ 612 millones, equivalente al 42.6% del presupuesto anual asignado a dichas comunas para ese fin (S/ 1,438 millones), según información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) consignadas por ComexPerú.

CIFRAS. El gremio empresarial también detalló que La Libertad no figura en el top 5 de las regiones con los municipios con mayor ejecución de su partida anual destinada a inversión pública. Esta lista, más bien, está compuesta por Tacna (64.3%), Lima, (58.9%), Loreto (57%), Cusco (55.2%) y Callao (54%). “En contraste, las comunas de Pasco (35.5%) y Madre de Dios (27.4%) tuvieron el peor desempeño”, agregó.

Según ComexPerú, en los últimos años, en ese mismo periodo de análisis (enero-setiembre), “la inversión pública a nivel de gobiernos locales creció en nueve puntos porcentuales, al pasar de 39.3% en 2021 a 48.3% en 2025”.

“En lo que va del año, los gobiernos locales del Perú ejecutaron S/ 13,752 millones en inversión pública, un 48.3% del total de su presupuesto”, puntualizó.

Con respecto al Gobierno Regional de La Libertad, cuyo máximo responsable, César Acuña Peralta, acaba de renunciar al cargo para postularse a la presidencia de la República en abril del otro año, el gremio empresarial indicó que “se ubicó entre los cinco últimos lugares (puesto 22) del ranking de inversión pública a nivel de gobiernos regionales, con un monto ejecutado de S/ 447 millones, equivalente a un 52% del presupuesto anual destinado a esas instituciones en el departamento (S/ 860 millones)”.

Los dos gobiernos locales que ocuparon el último y penúltimo puesto fueron Huánuco (44.3%) y Apurímac (49.1%), respectivamente. La otra cara de la moneda fueron Arequipa, Junín y Madre de Dios, que lideraron la ejecución de la inversión pública entre enero y setiembre, con avances del 82%, 78.6% y 74.8%, de forma sucesiva.

