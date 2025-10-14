La gobernadora Joana Cabrera asumió oficialmente sus funciones y en su primer día al frente del Gobierno Regional de La Libertad anunció que solicitará una reunión inmediata con el presidente José Jerí, para retomar los compromisos que quedaron pendientes con el Ejecutivo.
“En seguridad ciudadana está pendiente establecer la Base Dinoes, que vengan más policías a la región y el cambio de policías de inteligencia, que todavía sigue siendo un problema álgido”, indicó.
También dijo que invitará a Trujillo al jefe de Estado, para abordar la problemática de la inseguridad y mostrar los resultados obtenidos con los equipos y tecnología implementada a la Policía.
Respecto a su gestión, dijo que priorizarán la inversión en seguridad ciudadana, salud, educación, infraestructura y el desarrollo económico.
