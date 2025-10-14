El Consejo Regional de La Libertad eligió a Ever Cadenillas Coronel como nuevo vicegobernador, en reemplazo de Joana Cabrera, quien asumió como gobernadora tras la renuncia de César Acuña.

VER MÁS: César Acuña volvió a renunciar al Gobierno Regional de La Libertad

La decisión se tomó conforme a lo establecido por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley N° 27867), que faculta al Consejo Regional a elegir al reemplazante del vicegobernador en caso de renuncia, fallecimiento o inhabilitación. Durante la sesión, los consejeros coincidieron en la importancia de garantizar la continuidad institucional y administrativa del Gobierno Regional.

“Sí, hoy gracias a los consejeros estoy asumiendo la vicegobernación justamente gracias al voto que han tenido los consejeros de las diferentes bancadas, y lo que yo espero es darle seguridad a este nuevo gobierno regional”, manifestó Cadenillas Coronel.

Asimismo, destacó que este proceso democrático fortalece la institucionalidad y la gobernabilidad regional.

Ever Cadenillas, actual consejero regional por la provincia de Trujillo, cuenta con una amplia experiencia en la gestión pública. Fue vicegobernador regional de La Libertad entre 2019 y 2022, y también se desempeñó como gerente regional de Transportes entre 2015 y 2018. Además, ejerció la presidencia del Consejo Regional durante el periodo 2024, impulsando iniciativas en infraestructura, transporte y fortalecimiento institucional.