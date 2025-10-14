Colectivos juveniles de la provincia de Trujillo anunciaron que se plegarán este miércoles a la movilización convocada por integrantes de la denominada Generación Z en Lima.

A través de las redes sociales, indicaron que el punto de concentración será a las 4 de la tarde en la Plazuela El Recreo. Luego, recorrerán el jirón Pizarro hasta llegar a la Plaza de Armas de Trujillo.

Los manifestantes indicaron que protestarán en contra de la corrupción, la inseguridad ciudadana y el abandono de las autoridades a los jóvenes trabajadores. También marcharán por “la incapacidad del Gobierno Regional La Libertad”.

“¡Estamos hartos! Por un Perú justo y seguro, únete a la marcha”, indicaron.

A nivel nacional, la movilización fue promovida por la Generación Z y se extendió a gremios de transportistas, sindicatos laborales y jóvenes universitarios.

Los manifestantes de Lima reclaman medidas efectivas contra la corrupción, el crimen organizado y la precariedad laboral. También protestarán rechazando el trabajo de los congresistas.

Además, existen grupos que cuestiona la designación de José Jerí como presidente, debido a los cuestionamientos y denuncias que pesan en su contra.