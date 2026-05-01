Tres personas; una gestante, una adulta mayor y una menor de edad fueron evacuadas de emergencia desde el Santuario de la Virgen de Chapi, en el distrito de Polobaya hasta el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa, luego de presentar complicaciones de salud durante la peregrinación.

El traslado se realizó a bordo de un helicóptero de la Policía Nacional, que aterrizó en el Estadio Melgar. Desde ese punto, las pacientes fueron conducidas en ambulancias del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) hacia el nosocomio regional para recibir atención especializada.

Entre los casos más delicados se encuentra el de Cayra Esquiche Corayma, gestante de 25 semanas, quien presentó signos de amenaza de aborto, con contracciones cada cinco minutos, lo que motivó su evacuación inmediata.

Asimismo, Mary Granda Salas, de 70 años y natural de Ocoña, sufrió un desmayo durante su trayecto hacia el santuario. Según la información preliminar, la adulta mayor padece de diabetes y no se habría aplicado insulina en las horas previas. La mujer caminaba desde el paradero de buses en Polobaya acompañada de su hermana cuando se produjo el incidente.

Menor de 5 ños se desmayó durante la peregrinación al Santuario de Chapi (Foto: Pedro Torres/@photo.gec)

El tercer caso corresponde a una menor de edad de 5 años L. J.N. quien también perdió el conocimiento tras culminar la peregrinación junto a su padre. De acuerdo con los reportes iniciales, la niña no reaccionaba al momento de ser auxiliada, por lo que se dispuso su evacuación aérea.

Se recomienda a los peregrinos, especialmente personas con condiciones médicas preexistentes o en estado de gestación, adopten medidas de prevención antes de emprender caminatas prolongadas, a fin de evitar emergencias durante esta multitudinaria festividad religiosa.