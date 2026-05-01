Un megaoperativo ejecutado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo, conocido como exFloresta, permitió incautar un celular dentro de uno de sus ambientes.
El hallazgo del equipo móvil vuelve a generar serias dudas sobre los filtros en el ingreso al establecimiento. “Hemos podido requisar un celular en Trujillo”, indicó Luis Jiménez Borra, ministro del MINJUSDH.
Este despliegue se ejecutó en nueve centros juveniles del país, como parte de la estrategia para fomentar el principio de autoridad y combatir la criminalidad.
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