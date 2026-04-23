El Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo, conocido como exFloresta, es una coladera. Durante un operativo se encontraron celulares, armas blancas y cables de batería que usarían los internos para perpetrar sus actividades ilícitas desde ese lugar. Esta es la tercera redada que se realiza en menos de un mes: en las otras dos también hallaron equipos móviles y hasta un croquis con el que adolescentes pretendían escapar.

VER MÁS| La Libertad: Vecinos protestan por retraso en millonaria obra vial en Huanchaco

Hallazgos

Las acciones de control estuvieron dirigidas por 10 agentes de seguridad del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej). Ellos, acompañados de un representante del Ministerio Público y 20 policías, revisaron los espacios ocupados por los infractores.

Las autoridades hallaron tres celulares: dos fueron encontrados al interior de una tubería de agua y uno más se ubicó en la almohada del interno de iniciales R.A.V.V., de 17 años.

Durante el operativo también se decomisaron ocho objetos punzocortantes, una pipa artesanal y dos cables de batería. Lo hallado fue puesto a disposición de la Fiscalía y la División de Investigación Criminal.

El director ejecutivo del Programa Nacional de Centros Juveniles, Luis Vega, indicó que continuarán realizando intervenciones de forma permanente como parte de las acciones de control que permitan garantizar el orden interno del establecimiento y la seguridad ciudadana.

Más operativos

El 31 de marzo también se realizó una redada en la exFloresta, Ese día se descubrió que un menor de 14 años tenía un croquis en donde se había delineado un plan de fuga. Además, se incautaron utensilios de aseo acondicionados como objetos punzocortantes.

Esta semana, en tanto, se decomisaron tres celulares escondidos en el camarote de un adolescente de 17 años.

A fines de marzo, el director de este centro juvenil, Félix Guzmán, confirmó que había 247 internos en ese establecimiento, construido para albergar a 90.