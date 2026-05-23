La convocatoria de Beca 18-2026 ingresará a una etapa decisiva para miles de postulantes que buscan acceder a estudios superiores con financiamiento estatal. El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) informó que este lunes 25 de mayo dará a conocer la relación de seleccionados correspondiente al segundo momento del concurso.

Los participantes podrán consultar los resultados a través de la plataforma oficial de Beca 18 habilitada por Pronabec. En dicho espacio virtual se difundirá la nómina completa de beneficiarios elegidos en esta fase de la convocatoria.

La entidad recomienda a los postulantes revisar la información utilizando los canales oficiales. De esta manera, podrán conocer oportunamente si alcanzaron una de las vacantes disponibles.

¿Cómo se define a los ganadores?

La asignación de becas se realiza mediante un sistema que evalúa distintos criterios académicos y sociales. El proceso busca garantizar que las vacantes lleguen a estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos por el programa.

Entre los factores considerados figura el desempeño obtenido en el Examen Nacional de Preselección. También se incluyen bonificaciones relacionadas con condiciones de vulnerabilidad y aspectos vinculados a la carrera o institución elegida por el postulante.

Los jóvenes que aparezcan en la lista de seleccionados deberán completar un procedimiento adicional para asegurar la beca. Este trámite deberá efectuarse entre el 26 de mayo y el 1 de junio de 2026.

Pronabec precisó que el cumplimiento de este paso es indispensable para concretar la adjudicación. En caso de no realizar la aceptación dentro del plazo establecido, el postulante perderá la posibilidad de acceder al beneficio.

Fuente: Pronabec.

¿Qué beneficios cubre Beca 18?

El programa financia los principales gastos que enfrentan los estudiantes durante su formación profesional. El objetivo del programa es que los beneficiarios puedan iniciar y culminar sus estudios sin que las limitaciones económicas afecten su desempeño académico.

La cobertura incluye tanto conceptos académicos como necesidades relacionadas con la permanencia en institutos y universidades. Entre los beneficios que otorga el programa se encuentran los siguientes:

Beneficios ¿Qué cubre? Matrícula Pago del costo de inscripción en la institución educativa Pensiones de estudio Financiamiento de las mensualidades o cuotas académicas Alimentación Apoyo para cubrir gastos de alimentación durante los estudios Alojamiento Cobertura de hospedaje cuando sea necesario Movilidad local Financiamiento de traslados dentro de la ciudad de estudios Materiales de estudio Recursos para adquirir útiles y materiales académicos Laptop Entrega de una computadora portátil para el desarrollo de actividades educativas Transporte interprovincial Cobertura de viajes entre el lugar de origen y la ciudad donde se estudia

Estas becas están dirigidas a jóvenes que desean seguir estudios técnicos o universitarios en instituciones de educación superior del país. A través de este apoyo integral, el Estado busca ampliar las oportunidades de acceso y permanencia en la educación superior para estudiantes de distintas regiones del Perú.