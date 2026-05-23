El tenista peruano Ignacio Buse dedicó un emotivo mensaje al Perú luego de consagrarse campeón del ATP 500 de Hamburgo, un logro que lo convirtió en el primer representante nacional en conquistar un torneo de esta categoría. Durante la ceremonia de premiación, el deportista expresó su deseo de regresar al país y agradeció el respaldo recibido a lo largo de la competencia.

La conquista del título llegó después de una semana destacada en suelo alemán, donde el peruano superó a varios rivales de alto nivel hasta alcanzar la final. En el encuentro decisivo derrotó al estadounidense Tommy Paul por 7-6, 4-6 y 6-3, resultado que le permitió quedarse con el trofeo más importante de su carrera.

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Ignacio Buse luego de convertirse en campeón del ATP de Hamburgo: Cómo extraño Perú, quiero estar en Perú ya, pero esto sigue, que el sueño continúe y arriba el Perú siempre, que viva el Perú



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¿Qué mensaje dedicó a los peruanos?

Tras recibir el reconocimiento como campeón del torneo, Buse tomó la palabra frente al público que asistió a la cancha central del Tennisstadion am Rothenbaum. Al observar las numerosas banderas blanquirrojas flameando en las tribunas, decidió dirigirse a los peruanos presentes.

“A toda la gente de Perú, veo muchas banderas, muchas camisetas; me emociona muchísimo. Cómo extraño a Perú, quiero estar en Perú ya. Esto sigue, que el sueño continúe y arriba Perú siempre, viva Perú”, expresó.

La intervención del deportista fue recibida con aplausos por parte de los asistentes. El momento se convirtió en una de las escenas más comentadas de la premiación.

¿Cómo reaccionaron los comentaristas del evento?

Sus palabras también llamaron la atención de los comentaristas encargados de narrar el encuentro. Mientras observaban la celebración del tenista, los periodistas reflexionaron sobre el esfuerzo que realizan muchos deportistas al pasar gran parte del año lejos de sus hogares.

“Cómo siente la bandera este chico”, “cómo debe extrañar, no hay dudas, lo acaba decir. Es difícil imaginar cuánto extraña un tenista su casa, y más los sudamericanos que hacen grandes esfuerzos durante todo el año”, indicó uno de los comunicadores.

La consagración de Ignacio Buse en Hamburgo marcó un hito para el deporte nacional. El tenista de 22 años se convirtió en el primer peruano en conquistar un ATP 500 tras una campaña que incluyó victorias sobre Flavio Cobolli, Jakub Menšík, Ugo Humbert, Aleksandar Kovacevic y Tommy Paul en la final.