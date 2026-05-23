La familia de Juan “Juani” Sapacayo Flores, de 27 años, vecino del distrito de Mariscal Cáceres, vive momentos de angustia tras su desaparición en la zona de las playas del túnel, camino al distrito de Quilca, en la provincia de Camaná. Se presume que el joven cayó a un acantilado el miércoles 20 de mayo en la noche.

Su padre, Simón Sapacayo, indicó que la última comunicación con su hijo fue aproximadamente a las 9 de la noche. Se cree que, en un momento de descuido durante la pesca, cayó al mar y terminó perdiendo la vida debido a la altura y la zona complicada.

UN PADRE DESTROZADO

Entre lágrimas, Simón Sapacayo hizo un desesperado llamado a las autoridades de Camaná y a la Marina de Guerra para intensificar la búsqueda. Señaló que las autoridades locales no han brindado mayor apoyo.

“Yo solo quiero darle cristiana sepultura. Se acerca el Día del Padre y va a ser difícil pasar este momento. Pedimos a las autoridades que nos apoyen, que no seamos indiferentes; también solicitó su apoyo a los vecinos”, expresó entre sollozos a Correo, y añadió que ya agotó su dinero solicitando combustible para las labores de búsqueda.

UNA NIÑA EN ORFANDAD

Juan Joel era padre y madre de una niña de 9 años. Simón relató que “Juani” trabajaba en una mina en Moquegua y en sus tiempos libres visitaba las playas de Camaná con sus amigos y su hija para pescar.

La tragedia vuelve a golpear a la familia. El padre de Juan reveló a Correo que su hijo ya había perdido a la madre de su pequeña cuando la niña tenía solo 5 años.

“Él ha sido padre y madre para su hija. Ahora estamos en este profundo dolor otra vez. Desde el miércoles estamos buscando en la orilla, pero necesitamos especialistas para realizar la búsqueda desde Quilca hasta Camaná”, manifestó.