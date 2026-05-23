El excandidato presidencial Jorge Nieto informó que el Partido del Buen Gobierno decidió no respaldar a ninguno de los candidatos que disputarán la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. Tras una evaluación interna, la agrupación acordó promover el voto viciado como posición institucional de cara a los comicios del próximo 7 de junio.

“El Comité Ejecutivo Nacional, con una discusión prolongada e intensa, hemos llegado a una decisión sobre nuestros puntos de vista. El partido viciará su voto y escribirá en la boleta electoral: ‘queremos un buen gobierno’”, aseguró.

Esta decisión fue anunciada durante una conferencia de prensa realizada este sábado. Según explicó el exministro, el acuerdo fue alcanzado luego de un debate desarrollado dentro de los órganos de dirección del partido.

El dirigente precisó que la postura busca expresar una posición política propia frente al escenario electoral actual. Nieto señaló que la agrupación siguió de cerca las propuestas y planteamientos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. En esa línea, sostuvo que ambas candidaturas representan la continuidad de un escenario de confrontación política. Desde su perspectiva, esa situación ha contribuido al deterioro de diversos indicadores nacionales.

“Estamos convencidos de que no estamos de acuerdo con esas dos alternativas, que ambas solo significan la continuación de la polarización política en el país”, comentó.

Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

Enfocarán esfuerzos en el trabajo parlamentario

Durante la conferencia, Nieto también se refirió al rol que asumirá el Partido del Buen Gobierno una vez concluido el proceso electoral. En ese sentido, señaló que la agrupación concentrará sus esfuerzos en la labor que desarrollarán sus representantes en el Congreso.

Además, sostuvo que el objetivo es preservar la capacidad de acción política de la organización tanto en el corto como en el largo plazo. Según explicó, buscan consolidar una alternativa que les permita fortalecer su presencia en la vida política nacional.

“Queremos preservar no solamente en lo inmediato nuestra capacidad de acción en el Congreso, con nuestros congresistas, sino también preservar en el futuro la posibilidad de sostener y construir una fuerza política”, indicó.

Finalmente, remarcó que el partido ejercerá una labor de oposición frente a quien resulte elegido presidente de la República. Sin embargo, señaló que dicha actuación estará orientada a fiscalizar y plantear propuestas desde una posición que calificó como responsable.

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