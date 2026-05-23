Un adolescente de 17 años y un adulto de 18, que se trasladaban a bordo de un mototaxi, fueron intervenidos la madrugada de este sábado en el distrito de Laredo, en Trujillo. Al momento que el personal policial realizó el registro del vehículo encontró un artefacto explosivo.

La intervención se realizó por inmediaciones del asentamiento humano Santa María; sin embargo, tras una persecución se logró atrapar a los apodados “Octavio” y “Smith”. De acuerdo a la Policía, el primero de ellos menor y que conducía la unidad.

“No habrá tregua ni descanso para quienes atentan contra el orden público, la vida y el patrimonio de la ciudadanía. Cualquier medio que utilicen para evadir la ley será inútil, porque la policía está siempre al servicio de la comunidad, actuando con firmeza, responsabilidad y compromiso”, informó el general Ricardo Espinoza Cuestas, jefe de la Región Policial La Libertad.

Los arrestados quedaron a disposición de la dependencia policial de la zona para las diligencias legales correspondientes.

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