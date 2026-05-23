El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de La Libertad dictó ocho meses de prisión preventiva contra Paul Jhim Haro Raza (44), alías “Viejo Jhim”, quien es sindicado por la Policía como el padrastro del conocido cabecilla de la organización criminal de “Los Pulpos”, Jhonsson Cruz Torres, apodado “Jhonsson Pulpo”.

La misma medida coercitiva se ordenó para Gonzalo Nolberto Obeso Carranza (37), conocido como “Chalo”. Ambos son investigados por la presunta comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de extorsión agravada.

Tanto, “Viejo Jhim” y “Chalo”, serán recluidos en el penal El Milagro de Trujillo, donde cumplirán la sanción impuesta.

ASÍ CAYERON

Como se conoce, los apodados “Viejo Jhim” y “Chalo” fueron atrapados la noche del último lunes en el distrito de El Porvenir, exactamente, en la avenida Micaela Bastidas. Según la información proporcionada por la Policía, ambos llegaron hasta el lugar para cobrar el cupo de 10 mil soles que venían exigiendo a la propietaria de un restaurante de la zona, por su seguridad y de su negocio. Las amenazas contra la víctima fueron a través de mensajes a su celular, pero a través del aplicativo de WhatsApp.

De acuerdos a las pesquisas, cuando recogían el dinero, el personal del Área de Secuestros y Extorsiones de la División de Investigación Criminal (Divincri) Trujillo los capturaron en flagrancia.

“Este delincuente denominado ‘Viejo Jhim’ es el padrastro del líder de esta banda criminal de ‘Jhonsson Pulpo’. Esta persona se encontraba realizando negociaciones para una extorsión en complicidad de Gonzalo Obeso Carranza. Ha sido detenido en flagrancia delictiva”, aseguró el general Ricardo Espinoza Cuestas, jefe de la Región Policial La Libertad, el día de su captura.

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