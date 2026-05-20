Un hombre sindicado, por la Policía Nacional, de ser el padrastro de Jhonsson Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, fue detenido la noche del lunes cuando cobraba un cupo de 10 mil soles que le exigía a la propietaria de un restaurante en el distrito de El Porvenir, en la provincia liberteña de Trujillo.

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Se trata de Paul Jhim Haro Raza (44), apodado “Viejo Jhim”, quien de acuerdo con la Policía, estaba junto a Gonzalo Nolberto Obeso Carranza (37), alias “Chalo”. Ambos serían miembros de la banda “Los Terribles de El Porvenir”.

EL CASO

La víctima, dedicaba a la venta de comida, llegó hasta el Área de Secuestros y Extorsiones de la División de Investigación Criminal (Divincri) Trujillo para denunciar que desde hace unos días venía recibiendo mensajes a su celular, a través del aplicativo de WhatsApp, y que le indicaban que debería “colaborar” por su seguridad y de su negocio.

Con esta información, los agentes del orden habrían realizado las negociaciones y acordaron el pago del dinero. Para ello, citaron a los hampones la noche del lunes en la avenida Micaela Bastidas, en El Porvenir. En el lugar, aparecieron dos sospechosos para recibir el monto pactado; sin embargo, terminaron siendo atrapados en flagrancia.

Asimismo, durante la intervención se incautaron cuatro celulares y tres chips, supuestamente empleados como “instrumentos del delito” para las amenazas y exigencias extorsivas.

PESQUISAS

Según la Policía, el apodado “Viejo Jhim” mantiene una relación sentimental y convive con la madre del cabecilla de “Los Pulpos”.

“Este delincuente denominado ‘Viejo Jhim’ es el padrastro del líder de esta banda criminal de ‘Jhonsson Pulpo’. Ha sido detenido en flagrancia delictiva”, indicó el general Ricardo Espinoza Cuestas, jefe de la Región Policial La Libertad.