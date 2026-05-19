Un nuevo episodio de violencia se registró en el penal El Milagro, en Trujillo. En esta ocasión, un interno conocido con el apodo de “Challapalca” fue asesinado a cuchilladas cuando se encontraba en el área de castigo conocida como “El Hueco”.
Según información preliminar, el crimen habría sido perpetrado por presuntos miembros de “Los Pulpos”. La víctima mortal, aparentemente, días antes tuvo un altercado con otro reo golpeándolo. Al parecer, otros “Pulpos” tomaron venganza y lo atacaron con arma blanca.
Alias “Challapalca” fue llevado al Hospital Regional Docente de Trujillo; sin embargo, en el trayecto falleció. Las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) iniciaron las investigaciones para esclarecer el hecho.
En lo que va del año, ya son más de cuatro muertos que se reportan al interior de esta cárcel.
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