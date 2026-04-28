Entre el 2025 y lo que va de este año, las instalaciones del penal El Milagro, en Trujillo, fueron escenario de la muerte de ocho internos, la mayoría de ellos como consecuencia de brutales enfrentamientos entre los mismos reclusos.

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Ante esto, la jefa de la Defensoría del Pueblo en La Libertad, María del Carmen Olórtegui Risco, anunció que se están coordinando acciones para tomar medidas al respecto, y prevenir que nuevamente ocurra un hecho de violencia con consecuencias fatales dentro de la cárcel.

DESCONTROL

Hace solo una semana, según información recabada por la Policía Nacional del Perú (PNP), el interno de iniciales M.C.G. (45), quien se encontraba cumpliendo una medida disciplinaria en el sector denominado “El Hueco”, atacó con un arma punzocortante al recluso extranjero J.N.M. (42), causándole la muerte de forma instantánea.

Instantes después, compatriotas del occiso atacaron a M.C.G. con un arma blanca (cuchillo) y lo mataron.

GRAVES FALENCIAS

Para Olórtegui Risco, los conflictos en los penales no son hechos fortuitos, sino que serían consecuencia de fallas en la estructura del sistema penitenciario.

“Por ejemplo: deficientes controles a los internos y grupos de poder creados; hacinamiento y sobrepoblación”, mencionó.

Sostuvo que en el penal de Trujillo habría un exceso de internos, superior al 300%. “También hay una deficiente clasificación penitenciaria por delitos, reincidencia, peligrosidad, etcétera”, agregó.

Otro punto débil son los controles de seguridad que permiten el ingreso de productos prohibidos. Esto origina grescas o que se cometan delitos al interior del penal. A ello se suma que hay limitaciones en el tratamiento penitenciario que ayude a una real resocialización del interno.

CASOS DE ESTE AÑO

El 21 de enero de 2026, a las 6:45 a. m., en el pabellón 3 fue encontrado sin vida el interno Walter Loyola Vásquez (43). Él purgaba una condena por robo agravado.

El 22 de febrero, el interno de iniciales C.J.G.L. (32), quien cumplía una condena de 20 años de pena privativa de libertad por el delito de robo agravado, fue hallado muerto en el patio del penal, precisamente, en el horario de visitas familiares.

MÁS VIOLENCIA

En tanto, el 11 de junio de 2025, el recluso Alejandro Benites Hernández (33) fue hallado sin vida en su celda, en extrañas circunstancias.

Asimismo, el 17 de agosto, el reo Jorge Luis Vargas Ulloa (40), alias “Camote”, fue asesinado y su cadáver terminó escondido en un cilindro con agua en los servicios higiénicos del penal. Días antes, lo habían apuñalado en la pierna.

En tanto, el 27 de diciembre, en una celda del pabellón 8, un grupo de internos encontró tirado en el piso al recluso Mirko Aliaga (42), apodado “Chalayo”. Él tenía una herida en la nuca, la misma que habría sido realizada con un objeto punzocortante.

Dos días después, el reo de iniciales O.J.M.C. (33) murió tras recibir varios cortes en diferentes partes del cuerpo.

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