En medio de estrictas medidas de seguridad, 20 internos del penal El Milagro de Trujillo fueron trasladados la madrugada de ayer a establecimientos penitenciarios de Cajamarca, Tumbes y Chiclayo por agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

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Los “lanchados” cumplen condena por delitos como secuestro, robo agravado, homicidio calificado, así como por fabricación, comercialización y uso ilegal de armas.

UNO A UNO

Los presidiarios, uniformados con prendas blancas y rapados al estilo impuesto por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fueron sacados de sus respectivos pabellones y formados en el patio de la cárcel. Luego, abordaron un vehículo del INPE que se encargó de trasladarlos a sus nuevos reclusorios.

Ente los trasladados figura el venezolano Keiberson Moisés Hurtado Mendoza, considerado como presunto integrante de la organización criminal “Tren de Aragua”. El mencionado había sido detenido en 2023, en la provincia de Virú, con un arma de fuego y municiones. A él se suman Raúl Alexander Carpio Gómez, quien estaría vinculado a “Los Chamos de El Milagro”; y Óscar Pérez Quiroz, sentenciado por el secuestro y tortura de un empresario.

DE CUIDADO

Otro de los “lanchados” es el venezolano Eduard José Hidalgo Linares, quien intentó fugarse de la cárcel la tarde del lunes 2 de marzo, escalando la pared del pabellón 5 con dirección al 6. El extranjero cumple una sentencia de 11 años por el delito de robo agravado.

“Las autoridades penitenciarias dieron cumplimiento a las Resoluciones Directorales N.° 208, 209, 210, 211 y 212-2026-INPE/ORNCH, con la finalidad de mantener el control del recinto penitenciario y contribuir a la seguridad ciudadana”, detalló el INPE en un comunicado de prensa.